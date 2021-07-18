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18 липня 2021, 10:38 8

Коронавірус в Україні: майже три сотні нових випадків за добу

18 липня 2021, 10:38 8
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Фото з відкритих джерел
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За добу 17 липня 2021 року в Україні зафіксовано 299 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них у дітей – 27, у медпрацівників – 4

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ.

Також за минулу добу 382 особи госпіталізовано, 8 випадків летальні. 241 особа одужала.

За добу протестовано: методом ПЛР – 13 429 осіб, методом ІФА – 3 158 осіб, експрес-тестами – 9 495 осіб.

У Міністерстві охорони здоров’я нагадують, що за весь час пандемії в Україні захворіло 2 244 495 осіб, одужало – 2 181 198 осіб, летальних випадків – 52 726, проведено ПЛР-тестувань – 11 151 481.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (50), м. Київ (43), Одеській (35), Вінницькій (19) та Київській (17) областях, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Запоріжжі всі охочі зможуть отримати щеплення вакциною Pfizer.

Також у МОЗ розповіли, коли в Україні розпочнеться вакцинація дітей від коронавірусу: під час п’ятої хвилі імунізації, щеплення будуть робити при виїзді за кордон.

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