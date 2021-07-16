В Україні найближчим часом можуть посилити карантин, - Данілов

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Про це під час брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данилов, передає RegioNews.

Найближчим часом Кабінет міністрів вживе додаткових заходів реагування на коронавірус тому, що це дуже небезпечно. Як вам всім відомо, на жаль, це стосується вже не тільки дорослого населення, це стосується дітей, - заявив він.

Наразі, за попередніми даними, в Україні вже 33% населення мають антитіла до коронавірусу. Данилов також додав, що приблизно 38-40% жителів країни отримали імунітет завдяки вакцинації.

Як повідомлялося, в Україні знову побільшало нових COVID-хворих за даними від МОЗ. В Україні зафіксовано 737 нових випадків коронавірусної хвороби, що на 114 випадків більше, ніж напередодні вранці.