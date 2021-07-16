У МОЗ розповіли, чи можна українцям подорожувати до Європи з сертифікатом про вакцинацію

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Українці зможуть подорожувати з COVID-сертифікатами після їх визнання країнами ЄС. Але поки що цей сертифікат не дає права на вільний в'їзд до країн Європейського Союзу

Про це розповів лікар, провідний експерт МОЗ по боротьбі з коронавірусом Сергій Дубров у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24", передає RegioNews.

Зараз складно дати однозначну відповідь. Євросоюз затвердив віднесення нашої країни до зеленої зони, але кожна країна приймає рішення про можливість в'їзду для громадян України. Ми знаємо, що Австрія, Нідерланди дозволили в'їзд вакцинованим особам, якщо людина повністю вакцинована і минуло 14 діб. Італія поки що не дозволяє, туристичні подорожі заборонені. Ковідні сертифікати, які зараз є в "Дії", вони тестуються, включають інформацію про номер закордонного паспорта і про назву вакцини, якою вакцинувалися, і термін дії сертифіката. Але поки що цей сертифікат не дає права на вільний в'їзд до країн Європейського Союзу. Потрібно дивитися на сайті Міністерства закордонних справ конкретно щодо кожної країни. Деякі країни, Євросоюзу зокрема, дійсно дозволяють вакцинованим громадянам України в'їзд з метою туризму. Але не весь Євросоюз, — сказав він.

Дубров пояснив, як отримати паперовий сертифікат про вакцинацію у сімейного лікаря.

Про кожну вакциновану людину занесено інформацію в систему E-Health. І досить швидко, коли лікар вас ідентифікує, там є готова довідка з датою вакцинації, назвою вакцини, якою вакцинувалися, і через декілька хвилин ця довідка може бути роздрукована сімейним лікарем, який поставить печатку на ній. Подорожувати з цією довідкою можна в ті країни, які дозволяють в'їзд з метою туризму вакцинованим громадянам України, — сказав він.

Як повідомлялося, для отримання міжнародного свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу потрібен закордонний паспорт. Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від коронавірусу в Україні можуть отримати всі, хто зробив обидві дози щеплення. Його видає сімейний лікар, але для цього потрібно взяти закордонний паспорт.