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18 июля 2021, 10:38 10

Коронавирус в Украине: почти три сотни новых случаев за сутки

18 июля 2021, 10:38 10
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Фото из открытых источников
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За сутки 17 июля 2021 года в Украине зафиксировано 299 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них у детей - 27, у медработников - 4

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.

Также за минувшие сутки 382 человека госпитализированы, 8 случаев летальные. 241 человек выздоровел.

За сутки протестировано: методом ПЦР-13 429 человек, методом ИФА – 3 158 человек, экспресс-тестами – 9 495 человек.

В Министерстве здравоохранения напоминают, что за все время пандемии в Украине заболело 2 244 495 человек, выздоровело – 2 181 198 человек, летальных случаев – 52 726, проведено ПЦР-тестов – 11 151 481.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (50), г. Киев (43), Одесской (35), Винницкой (19) и Киевской (17) областях, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Запорожье все желающие смогут получить прививку вакциной Pfizer.

Также в Минздраве рассказали, когда в Украине начнется вакцинация детей от коронавируса: во время пятой волны иммунизации, прививки будут делать при выезде за границу.

коронавирус госпитализация Минздрав COVID-19 заболеваемость

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