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17 липня 2021, 12:10 14

У мережі показали, як виглядає сертифікат про повну COVID-вакцинацію

17 липня 2021, 12:10 14
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Фото: із відкритих джерел
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Сертифікат про отримання двох доз вакцини від коронавірусу має вигляд документа формату А4 з печатками

Відповідне відео оприлюднив Telegram-канал PavlovskyNEWS, передає RegioNews.

COVID-сертифікат видає сімейний лікар після того, як людина отримала дві дози вакцини. Автор відео стверджує, що отримати сертифікат йому вдалося через тиждень після другого щеплення.

У документі зазначається, що він дійсний упродовж одного року. З ним можна подорожувати у ті країни, які визнали відповідні українські сертифікати.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, чи можна українцям подорожувати до Європи з сертифікатом про вакцинацію.

коронавірус подорож ЗМІ новини документ

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