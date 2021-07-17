У мережі показали, як виглядає сертифікат про повну COVID-вакцинацію

Фото: із відкритих джерел

Сертифікат про отримання двох доз вакцини від коронавірусу має вигляд документа формату А4 з печатками

Відповідне відео оприлюднив Telegram-канал PavlovskyNEWS, передає RegioNews.

COVID-сертифікат видає сімейний лікар після того, як людина отримала дві дози вакцини. Автор відео стверджує, що отримати сертифікат йому вдалося через тиждень після другого щеплення.

У документі зазначається, що він дійсний упродовж одного року. З ним можна подорожувати у ті країни, які визнали відповідні українські сертифікати.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, чи можна українцям подорожувати до Європи з сертифікатом про вакцинацію.