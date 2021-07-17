У мережі показали, як виглядає сертифікат про повну COVID-вакцинацію
Сертифікат про отримання двох доз вакцини від коронавірусу має вигляд документа формату А4 з печатками
Відповідне відео оприлюднив Telegram-канал PavlovskyNEWS, передає RegioNews.
COVID-сертифікат видає сімейний лікар після того, як людина отримала дві дози вакцини. Автор відео стверджує, що отримати сертифікат йому вдалося через тиждень після другого щеплення.
У документі зазначається, що він дійсний упродовж одного року. З ним можна подорожувати у ті країни, які визнали відповідні українські сертифікати.
Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, чи можна українцям подорожувати до Європи з сертифікатом про вакцинацію.
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