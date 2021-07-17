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17 липня 2021, 14:43 248

У Запоріжжі всі бажаючі зможуть отримати щеплення вакциною Pfizer

17 липня 2021, 14:43 248
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Фото: із відкритих джерел
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У Запоріжжі в торгово-розважальному центрі "CITY MALL" відкрився центр масової COVID-вакцинації, всі бажаючі зможуть вакцинуватися препаратом Pfizer

Про це повідомляє "Укрінформ” із посиланням на заступника директора центру первинної медико-санітарної допомоги Наталію Гришину, передає RegioNews.

Нашими бригадами організовано вакцинацію проти коронавірусу. Проводиться вакциною Pfizer. Працювати будемо у вихідні: щосуботи та щонеділі з 10:00 до 18:00. Приблизно чекаємо 350 осіб", - розповіла вона.

Гришина додала, що для центру вакцинації виділили площу в 300 квадратних метрів торгового центру. Там налагодили роботу відділів реєстрації, медичного огляду і процесу вакцинації.

Медики запевнили, що дотримуються всіх температурних режимів. Повторне щеплення робитимуть через 21 день.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Полтавщині розпочинається масове щеплення вакциною Pfizer.

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