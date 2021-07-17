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17 липня 2021, 16:44 9

У МОЗ розповіли, коли в Україні розпочнеться вакцинація дітей від коронавірусу

17 липня 2021, 16:44 9
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Фото: із відкритих джерел
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Вакцинація дітей від COVID-19 в Україні почнеться під час п’ятої хвилі імунізації, щеплення будуть робити при виїзді за кордон

Про це повідомив керівник національної програми імунізації Центру громадського здоров’я Олександр Заїка, передає Regionews.

Під час п’ятої хвилі буде дозволятися вакцинація дітей, але потрібно буде дивитися по наших рекомендаціях, яким саме дітям в першу чергу треба буде надавати перевагу", - сказав він.

За словами Заїки, неповнолітнім віком від 12 до 16 років робитимуть щеплення препаратом Pfizer, і буде чіткий алгоритм, у яких саме випадках. Вакцинація буде потрібна дітям, що їдуть за кордон на навчання, змагання, конкурси, і такі подорожі передбачають вакцинацію.

Чиновник уточнив, що щеплення дітей буде відбуватися за рекомендаціями лікарів.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, чи можна українцям подорожувати до Європи з сертифікатом про вакцинацію.

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