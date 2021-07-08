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08 липня 2021, 11:56 149

ДБР та СБУ обшукують Департамент транспортної інфраструктури КМДА та "Київавтодор"

08 липня 2021, 11:56 149
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Фото з відкритих джерел
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8 липня слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України проводять обшуки у приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури та КК "Київавтодор"

Про це повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації, передає RegioNews.

Політичний тиск на міську владу продовжується: сьогодні тривають обшуки у Департаменті транспортної інфраструктури та КК "Київавтодор", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Печерського райсуду Києва в рамках кримінального провадження щодо закупівлі техніки КК "Київавтодор".

Також повідомляється, що Департамент та комунальна корпорація "надали всі документи, необхідні для всебічного й повного розслідування".

У КМДА пояснили, що провадження стосується закупівлі машин для внесення рідких хлоридів для КК "Київавтодор", яка була виконана за процедурою офіційних публічних тендерів.

Департамент транспортної інфраструктури запевняє, що його діяльність та діяльність підпорядкованих йому комунальних підприємств "прозора, тож об’єктивна і неупереджена перевірка встановить істину".

Як повідомлялося 28 травня, ДФС розслідує дев'ять кримінальних проваджень щодо розкрадання бюджету Києва.

Після цього 2 червня податкова міліція з прокуратурою проводять обшуки у київському КП "ГІОЦ", 4 червня знову прийшли з обшуками в "Київтеплоенерго”, а 23 червня фіскали провели обшуки в "Київпастрансі" за фактом розкрадання бюджету.

Кличко такі дії назвав тиском на столичну владу.

обшуки Київ прокуратура ДФС комунальні підприємства КМДА Київавтодор

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