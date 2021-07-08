У столиці сьогодні обмежать в'їзд вантажівок через спеку
У столиці України 8 липня обмежать в'їзд вантажівок через спеку - обмеження почне діяти з 11:00
Про це повідомили у столичній патрульній поліції, пише RegioNews.
"Сьогодні, 8 липня, з 11:00 обмежать в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад +28", - сказано у повідомленні.
Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва.
"Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 19:00)", - інформують патрульні.
Нагадаємо, що минулого разу у столиці забороняли в'їзд фур 30 червня.
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