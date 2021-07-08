ГБР и СБУ обыскивают Департамент транспортной инфраструктуры КГГА и "Киевавтодор"

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8 июля следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины проводят обыски в помещениях Департамента транспортной инфраструктуры и КК "Киевавтодор"

Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации, передает RegioNews.

Политическое давление на городские власти продолжается: сегодня продолжаются обыски в Департаменте транспортной инфраструктуры и КК "Киевавтодор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Печерского райсуда Киева в рамках уголовного производства по закупке техники КК "Киевавтодор".

Также сообщается, что Департамент и коммунальная корпорация "предоставили все документы, необходимые для всестороннего и полного расследования".

В КГГА пояснили, что производство касается закупки машин для внесения жидких хлоридов для КК "Киевавтодор", которая была выполнена по процедуре официальных публичных тендеров.

Департамент транспортной инфраструктуры уверяет, что его деятельность и деятельность подчиненных ему коммунальных предприятий "прозрачна, поэтому объективная и беспристрастная проверка установит истину".

Как сообщалось 28 мая, ГФС расследует девять уголовных производств по хищению бюджета Киева.

После этого 2 июня налоговая милиция с прокуратурой проводят обыски в киевском КП "ГИВЦ", 4 июня снова пришли с обысками в "Киевтеплоэнерго”, а 23 июня фискалы провели обыски в "Киевпастрансе" по факту хищения бюджета.

Кличко такие действия назвал давлением на столичные власти.