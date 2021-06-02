Податкова міліція з прокуратурою проводять обшуки у київському КП "ГІОЦ"

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У середу, 2 червня, Київська міська прокуратура спільно з Державною фіскальною службою прийшли з обшуком в офіс київського комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

У м. Києві проводять обшуки на Комунальному підприємстві "ГІОЦ" в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом сприяння в умисному ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах", - повідомили у пресслужбі.

Згідно з матеріалами слідства, приватна компанія - у період 2019-2020 років надавала телекомунікаційні послуги КП "ГІОЦ". При цьому підприємство, використовуючи бюджетні кошти КП "ГІОЦ" у сумі понад 10 млн гривень замовляло послуги у підприємства з ймовірними ознаками фіктивності.

Зазначається, що обшуки проводяться з тим, щоб знайти первинні фінансові документи та інші можливі докази злочину.

Нагадаємо, раніше правоохоронці провели обшуки у Департаменті містобудування та архітектури КМДА.

Також було проведено обшуки у Департаменті соцполітики КМДА - тоді вручили підозри сімом посадовцям. Кличко такі дії назвав тиском на столичну владу.