Податкова і прокуратура знову прийшли з обшуками в "Київтеплоенерго”

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Працівники Печерської окружної прокуратури спільно із податковою міліцією прийшли з обшуками в комунальне підприємство “Київтеплоенерго”

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.

Відомо, що метою обшуків є вилучення документів, які стосуються діяльності чиновників підрядних та субпідрядних фірм, зокрема, податкової історії, обліку та господарської діяльності контрагентів.

Кримінальне провадження не стосується безпосередньо діяльності КП "Київтеплоенерго”. Підприємство надає необхідні матеріали та співпрацює зі слідством", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що "Київтеплоенерго” в повному обсязі надало правоохоронцям необхідну документацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що фіскали прийшли в "Київтеплоенерго".

Також у ДФС відзвітували про обшуки комунальних підприємств Києва: скільки провели загалом. Посадовців підприємств підозрюють в ухиленні від сплати податків та зловживання повноваженнями.