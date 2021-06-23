Фіскали провели обшуки в "Київпастрансі" за фактом розкрадання бюджету
Державна фіскальна служба провела обшуки в КП "Київпастранс" за фактами ухилення від сплати податків та привласнені бюджетних коштів при реконструкції трамвайної лінії
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДФС України.
Правоохоронці встановили, що службові особи "Київпастрансу" разом із посадовцями відокремленого підрозділу - "Дирекція по будівництву та утриманню об'єктів транспорту та допоміжної інфраструктури" привласнили бюджетні кошти при проведенні робіт з реконструкції трамвайної лінії.
Загальна вартість робіт склала понад 80 мільйонів гривень, значна частина яких було привласнено. Наразі призначено експертизу, під час якої буде встановлено розмір завданих збитків", - йдеться у повідомленні.
Також встановлено, що ряд осіб, використовуючи реквізити "ризикових" суб’єктів господарської діяльності, вчинили пособництво службовим особам одного із товариств в умисному ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах.
На підставі ухвали районного суду м. Києва співробітники ДФС провели обшуки приміщень за юридичною та фактичною адресою КП "Київпастранс".
За результатами обшуків виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію КП "Київпастранс" та комп’ютерну техніку. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, 12 травня ДФС і прокуратура проводили обшуки в департаменті земельних ресурсів КМДА. Також обшукували приміщення приватного підприємства та житло його директора.