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23 червня 2021, 12:14 46

Фіскали провели обшуки в "Київпастрансі" за фактом розкрадання бюджету

23 червня 2021, 12:14 46
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Фото: Facebook
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Державна фіскальна служба провела обшуки в КП "Київпастранс" за фактами ухилення від сплати податків та привласнені бюджетних коштів при реконструкції трамвайної лінії

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДФС України.

Правоохоронці встановили, що службові особи "Київпастрансу" разом із посадовцями відокремленого підрозділу - "Дирекція по будівництву та утриманню об'єктів транспорту та допоміжної інфраструктури" привласнили бюджетні кошти при проведенні робіт з реконструкції трамвайної лінії.

Загальна вартість робіт склала понад 80 мільйонів гривень, значна частина яких було привласнено. Наразі призначено експертизу, під час якої буде встановлено розмір завданих збитків", - йдеться у повідомленні.

Також встановлено, що ряд осіб, використовуючи реквізити "ризикових" суб’єктів господарської діяльності, вчинили пособництво службовим особам одного із товариств в умисному ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах.

На підставі ухвали районного суду м. Києва співробітники ДФС провели обшуки приміщень за юридичною та фактичною адресою КП "Київпастранс".

За результатами обшуків виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію КП "Київпастранс" та комп’ютерну техніку. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 12 травня ДФС і прокуратура проводили обшуки в департаменті земельних ресурсів КМДА. Також обшукували приміщення приватного підприємства та житло його директора.

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