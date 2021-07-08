У Києві невідомі спалили зупинку

Фото: УНН

У столиці на Лісовому масиві невідомі підпалили зупинку громадського транспорту, внаслідок чого споруда згоріла вщент

Про це пише RegioNews з посиланням на УНН.

Пожежа сталася на вулиці Братиславській, 3. Судячи з фото, вигоріло й приміщення всередині зупинки. Місцеві жителі розказують, що його довго намагались здати в оренду, але воно стояло порожнє.

Попередня причина - підпал. На місці працювали пожежники. Правоохоронці намагаються встановити особу зловмисника. Про постраждалих немає інформації.

Нагадаємо, нещодавно під Києвом горів ресторан й торгові павільйони.