Під Київрадою підприємці протестують проти нових правил для МАФів від Білоцерковця

Під будівлею Київської міської ради розпочалася акція протестів підприємців, які вимагають не приймати запропоновані радником київського міського голови Дмитром Білоцерковцем нові правила розміщення МАФів у столиці

Наразі під стінами Київради зібралося кілька тисяч підприємців та активістів. Люди продовжують підходити, повідомляє RegioNews.

В руках у протестувальників плакати: "Зеленский, защити нас от Кличко", "Кличко + Белоцерковец = МАФовая мафия", "Белоцерковец грабит наши семьи", "Трубицын, верим только тебе", "Малий бізнес проти МАФії Кличка" та інші.

Крім того біля будівлі Київради паралельно триває мітинг ветеранів АТО за будівництво нового реабілітаційного центру. Також група активістів протестує проти забудови озера Вирлиця.

Сьогодні заплановане пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради. В порядку денному більше 500 питань, в тому числі проєкт рішення Київської міської ради "Про деякі питання розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві" та проєкт рішення "Про затвердження зон розміщення на території міста Києва тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі та інших об'єктів торгівлі", проти яких активно виступають представники малого бізнесу.

Напередодні депутат Київради, голова міжфракційного депутатського об'єднання "Успішний Київ" Владислав Трубіцин заявив, що буде створена робоча група, до якої увійдуть представники столичного бізнесу та депутати Київради. Вони разом мають розробити альтернативний проєкт рішення, яким буде врегулювано питання розміщення тимчасових споруд на території Києва.