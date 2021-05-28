ДФС розслідує дев'ять кримінальних проваджень щодо розкрадання бюджету Києва

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Як передає RegioNews, про це під час брифінгу повідомив голова служби Вадим Мельник.

Повідомляється, що зазначені провадження розслідуються за фактами ухилення від сплати податків, зловживання службовим становищем та розкрадання державного майна.

"За даними статтями ККУ правопорушникам загрожують серйозні покарання. Наприклад, максимальна санкція статті 191 КК України передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років та з конфіскацією майна", - зазначив Вадим Мельник.

За даними голови служби, у результаті слідства встановлено наступні суми збитків:

"Київський метрополітен" - 9 млн грн;

"Київміськсвітло" - 12 млн грн;

"Київзеленбуд" - 40 млн грн;

"Київавтошляхміст" - 30 млн грн;

"Дирекція будівницта шляхо-транспортних споруд м. Києва" - 9 млн грн;

"Київпастранс" - 40 млн грн;

"Київавтодор" - 18,6 млн грн.

Всього у травні відбулися 40 обшуків. Також правоохоронці провели майже 100 допитів та 6 судовомедичних експертиз. Водночас чиновник повідомив, що наразі у правоохоронних органів жодних претензій до мера Києва Віталія Кличка - нема.

Нагадаємо, днями правоохоронці провели обшуки у Департаменті містобудування та архітектури КМДА.

Також було проведено обшуки у Департаменті соцполітики КМДА - тоді вручили підозри сімом посадовцям. Кличко такі дії назвав тиском на столичну владу.