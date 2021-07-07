Пораненому "голосіївським стрілком" поліцейському обіцяють 100 тис. грн компенсації

Фото Нацполіції

Лікування поліцейського, який отримав поранення в результаті стрілянини в квартирі в Голосіївському районі Києва, повністю оплачується за рахунок системи охорони здоров'я МВС, а далі він отримає матеріальну компенсацію, яка може становити близько 100 тис. грн

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" заявив заступник глави МВС Антон Геращенко, передає RegioNews.

Стан здоров'я поліцейського, який отримав поранення в результаті стрілянини в квартирі в Голосіївському районі Києва, поганий, лікарі працюють над роздробленою рукою.

Почуває він себе так, як людина, якій вистрілили в руку картеччю, звичайно, йому тяжко. Цей хлопець працює в поліції 2 роки, він розумів, що йде працювати туди, де може бути небезпечно, це дуже боляче, коли тобі картеччю стріляють у руку. Зараз лікарі збирають в одне ціле його кістки в руці, сподіваємося, що через кілька місяців у Сергія працюватимуть пальці. Але якщо ні - все одно він буде працювати в патрульній поліції, ми знайдемо для нього посаду, щоб він розумів, що якщо прийшов у поліцію, вона про нього дбатиме, - сказав заступник голови МВС.

Він наголосив, що лікування повністю оплачується за рахунок системи охорони здоров'я МВС.

Після встановлення ступеня шкоди для здоров'я буде вирішуватися питання про матеріальну компенсацію, це може бути близько 100 тис. грн. Там проводилися законні дії за рішенням суду про виселення з квартири. І цей зловмисник, знаючи, що його попередили про законні дії, вистрілив через двері квартири з мисливської рушниці картеччю, яка потрапила в руку поліцейському, також був поранений цивільний. Правопорушника чекатиме суд за напад на поліцейського і інше тілесне ушкодження, а також за спробу підпалу квартири, - заявив Геращенко.

Як повідомлялося, в Голосіївському районі столиці сталася стрілянина: постраждали правоохоронці.

Пізніше у Нацполіції розповіли подробиці затримання голосіївського стрілка.