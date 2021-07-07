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07 липня 2021, 14:44 304

На Дніпропетровщині чоловік вдарив ножем 2-річного хлопчика: дитину госпіталізували

07 липня 2021, 14:44 304
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Фото: з відкритих джерел
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У Софіївському районі Дніпропетровської області 28-річний чоловік вдарив ножем 2-річного хлопчика. Він наніс дитині колото-різані поранення шиї та спини, після чого втік з місця злочину

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Так, 7 липня до поліції надійшло повідомлення від мешканки Софіївського району, про те що її колишній 28-річний співмешканець закрився в будинку з її двома дітьми 2 та 7 років і погрожує розправою.

В результаті дій зловмисника постраждав 2-річний хлопчик. У тяжкому стані з ножовими пораненнями його доставили до лікарні", - повідомили правоохоронці.

Наразі на місці події працюють правоохоронці. Вживаються заходи для встановлення місця перебування та затримання нападника.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві чоловік вдарив ножем у живіт працівника швидкої медичної допомоги, в результаті чого потерпілого з пораненням госпіталізували до лікарні.

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