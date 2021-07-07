Вбивство у Дніпрі: поліція 13 годин вела переговори з підозрюваним

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Правоохоронці Дніпра 13 годин вели переговори з підозрюваним у вбивстві 57-річної жінки: чоловік забарикадувався у дачному будинку та погрожував покінчити життя самогубством

Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Згідно з даними правоохоронців, конфлікт виникнув 5 липня вранці між 62-річним власником квартири та 57-річною помічницею по дому: чоловік 11 разів вдарив її ножем в груди й спину. Вона померла на місці.

Після скоєння вбивства підозрюваний забарикадувався на дачі та погрожував покінчити життя самогубством. Після 13 годин перемовин чоловік здав зброю та вийшов з будинку, 6 липня близько 11-ї ранку його затримали.

Під час обшуку з оселі підозрюваного вилучили п’ять одиниць зареєстрованої зброї. Чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі за умисне вбивство.

Раніше повідомлялось, що на Львівщині поряд з поліцейською дільницею розстріляли людину.