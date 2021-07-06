На Львівщині поряд з поліцейською дільницею розстріляли людину
У місті Стрий Львівської області в ніч на 5 липня вбили 41-річного чоловіка
Про це пише RegioNews з посиланням на ZAXID.NET.
Вбивство сталося близько півночі на вулиці 1-го листопада серед житлових будинків в декількох сотнях метрів від поліцейської дільниці. Злочинець розстріляв місцевого жителя впритул.
У поліції інформацію про вбивство чоловіка підтвердили, але розкрити подробиці відмовилися. Ведуться пошуки злочинця. У місті триває спецоперація.
Нагадаємо, 29 червня на Львівщині посеред дороги сталася стрілянина.
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