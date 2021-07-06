На Львівщині поряд з поліцейською дільницею розстріляли людину

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У місті Стрий Львівської області в ніч на 5 липня вбили 41-річного чоловіка

Про це пише RegioNews з посиланням на ZAXID.NET.

Вбивство сталося близько півночі на вулиці 1-го листопада серед житлових будинків в декількох сотнях метрів від поліцейської дільниці. Злочинець розстріляв місцевого жителя впритул.

У поліції інформацію про вбивство чоловіка підтвердили, але розкрити подробиці відмовилися. Ведуться пошуки злочинця. У місті триває спецоперація.

Нагадаємо, 29 червня на Львівщині посеред дороги сталася стрілянина.