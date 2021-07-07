У Нацполіції розповіли подробиці затримання голосіївського стрілка

Фото: Нацполіція

Начальник Головного управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко повідомив, що спочатку до поліції надійшла інформація про конфлікт через право власності на квартиру. Після прибуття патрульних, чоловік вистрелив із мисливської рушниці й поранив поліцейського та цивільного

Як передає RegioNews, про це інформує Інтерфакс-Україна.

Зловмисник відкрив вогонь... Щонайменше два постріли з мисливської рушниці, за попередньою інформацією, незареєстрованої", - повідомив Крищенко.

Він розповів, що постраждав поліцейський, зазнавши важкого поранення руки. Також постраждав цивільний - він був серед тих, хто перебував на місці. За словами Крищенка, чоловік стріляв через двері.

Саме після цього було введено спецоперацію із залученням спецпідрозділу КОРД, відбувалися переговори зі зловмисником, але він не відкривав дверей, погрожував відкрити вогонь, підпалити квартиру, чути було запах бензину.

З огляду на обставини, було ухвалено рішення про штурм... Наші співробітники зайшли і затримали його... з ним була ще жінка", - розповів керівник поліції Києва.

Під час штурму і безпосередньо затримання чоловіка, ніхто не постраждав.

Наразі затриманий перебуває в районному управлінні поліції. Проти нього порушено кримінальну справу за замах на життя правоохоронця.

Раніше повідомлялось, що на Голосіївському проспекті сталася стрілянина, в результаті якої постраждав поліцейський. У місті була введена спецоперація "Грім".