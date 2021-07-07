08:49  07 липня
В Україні виявили ще 610 нових випадків COVID-19
15:46  07 липня
На Львівщині люди масово потруїлися в ресторані
08:11  07 липня
За добу жодного обстрілу: на Донбасі панує "тиша"
UA | RU
UA | RU
07 липня 2021, 13:51 1313

У Нацполіції розповіли подробиці затримання голосіївського стрілка

07 липня 2021, 13:51 1313
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Начальник Головного управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко повідомив, що спочатку до поліції надійшла інформація про конфлікт через право власності на квартиру. Після прибуття патрульних, чоловік вистрелив із мисливської рушниці й поранив поліцейського та цивільного

Як передає RegioNews, про це інформує Інтерфакс-Україна.

Зловмисник відкрив вогонь... Щонайменше два постріли з мисливської рушниці, за попередньою інформацією, незареєстрованої", - повідомив Крищенко.

Він розповів, що постраждав поліцейський, зазнавши важкого поранення руки. Також постраждав цивільний - він був серед тих, хто перебував на місці. За словами Крищенка, чоловік стріляв через двері.

Саме після цього було введено спецоперацію із залученням спецпідрозділу КОРД, відбувалися переговори зі зловмисником, але він не відкривав дверей, погрожував відкрити вогонь, підпалити квартиру, чути було запах бензину.

З огляду на обставини, було ухвалено рішення про штурм... Наші співробітники зайшли і затримали його... з ним була ще жінка", - розповів керівник поліції Києва.

Під час штурму і безпосередньо затримання чоловіка, ніхто не постраждав.

Наразі затриманий перебуває в районному управлінні поліції. Проти нього порушено кримінальну справу за замах на життя правоохоронця.

Раніше повідомлялось, що на Голосіївському проспекті сталася стрілянина, в результаті якої постраждав поліцейський. У місті була введена спецоперація "Грім".

стрілянина захват розслідування поліція конфлікт поранення

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Не можу звільнити Татарова. Як Зеленський поставив жирну крапку на спробах українців достукатися до нього через петиції
Спроба номер три: чи зможе франківський мер Марцінків зрушити з місця легендарний довгобуд
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Михайло Басараб
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua