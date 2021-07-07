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07 июля 2021, 20:08 65

Раненому "голосеевским стрелком" полицейскому обещают 100 тыс. грн компенсации

07 июля 2021, 20:08 65
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Фото Нацполиции
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Лечение полицейского, который получил ранения в результате стрельбы в квартире в Голосеевском районе Киева, полностью оплачивается за счет системы здравоохранения МВД, а дальше он получит материальную компенсацию, которая может составлять около 100 тыс. грн

Об этом в эфире программы "Сегодня вечером" на телеканале "Украина 24" заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко, передает RegioNews.

Состояние здоровья полицейского, получившего ранение в результате стрельбы в квартире в Голосеевском районе Киева, плохое, врачи работают над раздробленной рукой.

Чувствует он себя так, как человек, которому выстрелили в руку картечью, конечно, ему тяжко. Этот парень работает в полиции 2 года, он понимал, что идет работать туда, где может быть опасно, это очень больно, когда тебе стреляют картечью в руку. Сейчас врачи собирают в одно целое его кости в руке, надеемся, что через несколько месяцев у Сергея будут работать пальцы. Но если нет - все равно он будет работать в патрульной полиции, мы найдем для него должность, чтобы он понимал, что если пришел в полицию, она о нем позаботится, - сказал заместитель главы МВД.

Он подчеркнул, что лечение полностью оплачивается за счет системы здравоохранения МВД.

После установления степени ущерба здоровью будет решаться вопрос о материальной компенсации, это может быть около 100 тыс. грн. Там проводились законные действия по решению суда о выселении из квартиры. И этот злоумышленник, зная, что его предупредили о законных действиях, выстрелил через дверь квартиры из охотничьего ружья картечью, которая попала в руку полицейскому, также был ранен гражданский. Правонарушителя будет ждать суд за нападение на полицейского и другое телесное повреждение, а также за попытку поджога квартиры, - заявил Геращенко.

Как сообщалось, в Голосеевском районе столицы произошла стрельба: пострадали правоохранители.

Впоследствии "голосеевского стрелка" задержали.

Позже в Нацполиции рассказали подробности задержания Голосеевского стрелка.

стрельба полиция компенсация ранение лечение Антон Геращенко

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