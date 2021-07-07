У Голосіївському районі столиці сталася стрілянина: постраждали правоохоронці

Фото: Нацполіція

У Києві на Голосіївському проспекті сталася стрілянина, внаслідок чого постраждали двоє правоохоронців

Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва, пише RegioNews.

Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, внаслідок події правоохоронець отримав вогнепальне поранення руки, а інший чоловік – поранення в обличчя. Після цього стрілок зачинився в квартирі.

Нині у місті введено спецоперацію "Грім".

Тим часом Telegram-канал "Київ Оперативний" передає, що, за попередньою інформацією, сам стрілок застрелився. На місці стрілянини перебуває сім нарядів поліції, при цьому офіційних коментарів поки ніхто не дає. Постраждалі правоохоронці госпіталізовані.

Нагадаємо, нещодавно у Києві з вікна багатоповерхівки чоловік відкрив стрілянину зі снайперської гвинтівки.