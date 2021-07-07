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07 липня 2021, 12:36 194

Голосіївського стрілка затримали: його вже везуть до відділку поліції

07 липня 2021, 12:36 194
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Фото: PavlovskyNews
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Правоохоронці затримали чоловіка, який поранив поліцейського та цивільну людину на Голосіївському проспекті

Як передає RegioNews, про це повідомляє PavlovskyNews.

Голосіївського стрілка затримали й вже вивозять в поліцейській машині. Правоохоронці не дали можливості журналістам наблизитися до стрілка", - йдеться у повідомленні.

Крім того, відомо, що чоловік вчинив підпал квартири, де переховувався. Наразі рятувальники ДСНС проводять заходи щодо ліквідації пожежі, працівники поліції евакуюють мешканців будинку.

Раніше повідомлялось, що на Голосіївському проспекті сталася стрілянина, в результаті якої постраждав поліцейський. У місті була введена спецоперація "Грім".

стрілянина пожежа поліція затримання поранення

 
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