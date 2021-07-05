Після перших двох хворих з коронавірусом "Дельта” в Україні нових випадків не фіксували, - Центр здоров'я
Після першого повідомлення про двох хворих штамом коронавірусу “Дельта” в Україні нових випадків не фіксували
Про це пвідомили в Центрі громадського здоров’я МОЗ України, передає RegioNews з посиланням на УНН.
Після того, як була опублікована на сайті МОЗ інформація про двох хворих, нічого не змінилося. Нових результатів немає, — повідомили в центрі.
Як повідомлялося, секретар РНБО Данілов повідомив, що в Україні виявили індійський штам коронавірусу.
Того ж дня Україна заборонила в'їзд без тесту із чотирьох країн через штам "Дельта".
25 червня Кабмін затвердив заходи з протидії індійському штаму COVID-19.
Головний санлікар країни Кузін стверджує, що всі вакцини проти COVID-19, які є на ринку, ефективні проти штаму "Дельта”.
2 липня стало відомо, що у Львові посилюють карантин через COVID-штам "Дельта".
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