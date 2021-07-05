08:52  05 липня
COVID в Україні: за добу виявили 244 нових випадків
09:41  05 липня
Негода в Україні: без світла залишилось майже 30 населених пунктів
18:06  05 липня
Бойовики на Донбасі почали менше стріляти: всього три порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
05 липня 2021, 20:57 37

Після перших двох хворих з коронавірусом "Дельта” в Україні нових випадків не фіксували, - Центр здоров'я

05 липня 2021, 20:57 37
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Після першого повідомлення про двох хворих штамом коронавірусу “Дельта” в Україні нових випадків не фіксували

Про це пвідомили в Центрі громадського здоров’я МОЗ України, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Після того, як була опублікована на сайті МОЗ інформація про двох хворих, нічого не змінилося. Нових результатів немає, — повідомили в центрі.

Як повідомлялося, секретар РНБО Данілов повідомив, що в Україні виявили індійський штам коронавірусу.

Того ж дня Україна заборонила в'їзд без тесту із чотирьох країн через штам "Дельта".

25 червня Кабмін затвердив заходи з протидії індійському штаму COVID-19.

Головний санлікар країни Кузін стверджує, що всі вакцини проти COVID-19, які є на ринку, ефективні проти штаму "Дельта”.

2 липня стало відомо, що у Львові посилюють карантин через COVID-штам "Дельта".

COVID-19 коронавірус Дельта штам Центр здоров'я

У Pfizer прокоментували смерть українця після вакцинації
05 липня 2021, 13:46
В Україні змінили правила в'їзду
05 липня 2021, 13:18
У Києві запрацював ще один пункт масової вакцинації від COVID-19
05 липня 2021, 12:51
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Від Чернігова до Британії. Як Міноборони прославилося жіночими підборами
Тактика чи зрада: чому закарпатські "слуги народу" пішли проти Зеленського
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Михайло Басараб
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram