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В Україні змінили правила в'їзду для громадян з Португалії, Росії, Великої Британії та Індії - тепер їм потрібно надати негативний результат тесту на коронавірус, або встановити застосунок "Вдома"

Про це пише RegioNews з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Щоб перетнути кордон в Україну з цих країн, українцям потрібен негативний результат експрес-тесту на визначення антигена SARS-CoV-2, зроблений безпосередньо в пункті пропуску через державний кордон. Такий тест проводиться до проходження паспортного контролю. У протилежному разі необхідно буде пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію чи обсервацію з обов’язковим встановленням застосунку "Вдома".

В МОЗ наголосили, що для іноземців та осіб без громадянства без негативного результату такого тесту перетин державного кордону буде заборонений.

Нагадаємо, що нині в Україні усі області відповідають "зеленій" зоні карантину.