Всі вакцини проти COVID-19, які є на ринку, ефективні проти штаму "Дельта” – Кузін

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Про це в ефірі телеканалу "Україна 24” сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає RegioNews.

Цифри по ефективності вакцини різняться від одного типу до іншого типу. Більша частина країн, які оприлюднюють свої дані, кажуть про те, що вакцина однаково ефективна, в тому числі, і проти Дельта-штаму вірусу. Спостерігається незначне зниження ефективності, але воно варіює від 5-6% від заявленої ефективності вакцини. Тобто, якщо вакцина була ефективна на рівні 95% то по відношенню до Дельта штаму вона буде ефективна до 90%. Однак що не менш важливо, що будь-яка вакцина яка є на ринку, в тому числі і українському, знижує не лише ризик захворіти, а й ризик госпіталізації, ризик смертності, внаслідок захворювання на коронавірусну інфекцію. Тому вакцинація зараз єдиний шлях подолати коронавірусну хворобу і саме убезпечити себе від такої інфекції, - розповів Кузін.

Кузін додав, що особливістю Дельта-штаму є те, що він швидко поширюється від людини до людини і спричиняє велику кількість випадків, які потребують інтенсивної терапії і реанімаційних заходів.

Головний санлікар нагадав, що в Україні зафіксовано два випадки інфікування штамом Дельта.

Ці випадки не пов’язані між собою, єдине, що їх пов’язує, що у тих людей, які захворіли, був досвід подорожі до тих країн, де зараз фіксується спалахова захворюваність саме Дельта-штамом, - сказав Ігор Кузін.

Як повідомлялося, сьогодні Кабмін затвердив заходи з протидії індійському штаму COVID-19.

Учора міністр Ляшко заявив, що вакциновані від COVID українці захищені від штаму "Дельта".

Нагадаємо, в Україні повністю імунізовані проти COVID вже 430 тисяч осіб. В Україні завершили вакцинацію від коронавірусу, тобто отримали дві дози препарату - 435 166 осіб.