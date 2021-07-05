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05 липня 2021, 13:46 3257

У Pfizer прокоментували смерть українця після вакцинації

05 липня 2021, 13:46 3257
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Фото з відкритих джерел
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Американська фармацевтична компанія Pfizer відреагувала на смерть українця після вакцинації проти коронавірусу її препаратом, яка сталася 2 липня у Вінницькій області

Про це пише RegioNews з посиланням на Reuters.

У Pfizer заявили, що дуже серйозно ставляться до побічних ефектів, які можуть бути пов'язаними з їхньою вакциною проти COVID-19.

"Ми зазначаємо, що у цьому випадку причинно-наслідковий зв'язок не встановлений", — йдеться у повідомленні.

Компанія наголосила, що проблеми зі здоров'ям трапляються і серед невакцинованих людей, а також нагадала, що наразі вже понад 400 мільйонів людей у всьому світі щеплені її вакциною.

Нагадаємо, днями через чотири години після вакцинації проти коронавірусу препаратом від компанії Pfizer помер 47-річний мешканець Вінницької області. Також медики назвали попередню причину смерті вінничанина після COVID-вакцинації від Pfizer.

коронавірус Україна вакцина Вінниця вакцинація

 
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