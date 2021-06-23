В Україні виявили індійський штам коронавірусу - Данілов

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В Україні зафіксували індійський штам коронавірусу Дельта, який вважається більш заразним і агресивним

Про це у коментарі ТСН повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає RegioNews.

За його словами, до Олександрівської лікарні потрапили 66-річна жінка та 16-річна дитина зі штамом Дельта. Вони нещодавно повернулись з Росії.

В нас є чотири лабораторії, які можуть виявляти новий штам, — дві приватних і дві державних, у нас немає саме тестів, які виявляють індійський штам, ми звернулись до ВООЗ”, - сказав Данілов.

Він зазначив, що сьогодні, 23 червня, відбулося засідання РНБО, на ньому обговорювали загрозу розповсюдження в Україні штаму Дельта.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні посилять контроль за міграцією з країнами, де поширюється штам "Дельта”.