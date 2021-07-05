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05 липня 2021, 12:51 97

У Києві запрацював ще один пункт масової вакцинації від COVID-19

05 липня 2021, 12:51 97
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Фото: з відкритих джерел
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У Києві на території ВДНГ відкрився ще один центр масової вакцинації від коронавірусу

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні helsi.me у Telegram.

Вакцинація на Atlas Weekend вже розпочалась. Щеплення роблять в павільйоні № 9 на ВДНГ 5-11 липня з 10:00 до 16:00. Квиток на Atlas Weekend не є обов’язковим", - йдеться у повідомленні.

Вакцинують громадян препаратом CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

Також на території центру чергує команда з надання екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, з 5 липня Центр вакцинації проти COVID-19, створений на базі МВЦ, працюватиме щодня.

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