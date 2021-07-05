У Києві запрацював ще один пункт масової вакцинації від COVID-19
У Києві на території ВДНГ відкрився ще один центр масової вакцинації від коронавірусу
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні helsi.me у Telegram.
Вакцинація на Atlas Weekend вже розпочалась. Щеплення роблять в павільйоні № 9 на ВДНГ 5-11 липня з 10:00 до 16:00. Квиток на Atlas Weekend не є обов’язковим", - йдеться у повідомленні.
Вакцинують громадян препаратом CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.
Також на території центру чергує команда з надання екстреної медичної допомоги.
Нагадаємо, з 5 липня Центр вакцинації проти COVID-19, створений на базі МВЦ, працюватиме щодня.
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