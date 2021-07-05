После первых двух больных с коронавирусом "Дельта" в Украине новых случаев не фиксировали, - Центр здоровья
После первого сообщения о двух больных штаммом коронавируса “Дельта” в Украине новых случаев не фиксировали
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ Украины, передает RegioNews со ссылкой на УНН.
После того, как была опубликована на сайте Минздрава информация о двух больных, ничего не изменилось. Новых результатов нет, — сообщили в центре.
Как сообщалось, секретарь СНБО Данилов сообщил, что в Украине обнаружили индийский штамм коронавируса.
В тот же день Украина запретила въезд без теста из четырех стран из-за штамма "Дельта".
25 июня Кабмин утвердил меры по противодействию индийскому штамму COVID-19.
Главный санврач страны Кузин утверждает, что все вакцины против COVID-19, которые есть на рынке, эффективны против штамма "Дельта”.
2 июля стало известно, что во Львове усиливают карантин из-за COVID-штамма "Дельта".
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