После первых двух больных с коронавирусом "Дельта" в Украине новых случаев не фиксировали, - Центр здоровья

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После первого сообщения о двух больных штаммом коронавируса “Дельта” в Украине новых случаев не фиксировали

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ Украины, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

После того, как была опубликована на сайте Минздрава информация о двух больных, ничего не изменилось. Новых результатов нет, — сообщили в центре.

Как сообщалось, секретарь СНБО Данилов сообщил, что в Украине обнаружили индийский штамм коронавируса.

В тот же день Украина запретила въезд без теста из четырех стран из-за штамма "Дельта".

25 июня Кабмин утвердил меры по противодействию индийскому штамму COVID-19.

2 июля стало известно, что во Львове усиливают карантин из-за COVID-штамма "Дельта".