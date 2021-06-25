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25 червня 2021, 16:12 252

Кабмін затвердив заходи з протидії індійському штаму COVID-19

25 червня 2021, 16:12 252
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Фото: із відкритих джерел
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Кабінет міністрів на засіданні затвердив рекомендації РНБО з протидії індійському штаму коронавірусу "Дельта"

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

Ми будемо проводити контроль стану здоров'я прибулих з країн, де цей штам коронавируса вже поширений. Для цього розгорнуть пункти тестування на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 в пунктах пропуску через державний кордон", - йдеться в повідомленні.

Для в'їзду в Україну іноземцям з Індії, Великобританії, Росії та Португалії, які перебували на території цих країн не менше 7 днів протягом останніх двох тижнів, треба безпосередньо на пунктах пропуску здати експрес-тест на антиген.

У разі відмови від тестування або позитивного результату експрес-тесту на кордоні буде відмовлено у в'їзді до України.

Громадяни України також повинні здати тест на антиген безпосередньо в пунктах пропуску. При позитивному результаті вони підлягають обов'язковій самоізоляції чи обсервації.

Список країн буде переглядатися і оновлюватися в залежності від епідемічної ситуації. Нові норми будуть діяти з 2 липня 2021 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні виявили індійський штам коронавірусу.

Також стало відомо, що Україна заборонила в'їзд без тесту із чотирьох країн через штам "Дельта".

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