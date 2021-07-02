У Львові посилюють карантин через COVID-штам "Дельта"
У Львові через загрозу поширення нового штаму коронавірусу "Дельта" вирішили посилити карантин
Як пише RegioNews, про це заявив мер Львова Андрій Садовий за підсумками збору комісії з надзвичайних ситуацій.
"Домовилися про декілька важливих речей: посилити (в розумних межах) дотримання карантинних заходів у закладах харчування, культури та інших, облаштувати і зарезервувати додаткові ліжка з киснем", — сказав він.
Крім того, місто вирішило підготувати разом з МОЗ всі необхідні документи для контрактування медустанов і збільшити кількість вакцинацій до 5 тисяч в день.
Нагадаємо, минулої доби в Україні за добу виявили майже 700 нових хворих COVID-19.
Також повідомлялося, що показники вже трьох областей України не відповідають "зеленій" зоні карантину.