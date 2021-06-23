Україна заборонила в'їзд без тесту із чотирьох країн через штам "Дельта"

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Кабінет міністрів провів сьогодні засідання щодо штаму коронавірусу "Дельта" і запровадив обов'язковий тест для перетину українського кордону для людей, які їдуть з чотирьох країн

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Обов'язково негативний тест на COVID-19 доведеться мати громадянам, які прямують з країн:

Британія;

Індія;

Росія;

Португалія.

Цим особам потрібно буде зробити тест на визначення антигена коронавірусу на прикордонному пункті пропуску.

Робити тест доведеться і у випадку, якщо громадяни перебували на території цих країн протягом щонайменше 7 днів. Обмеження почне діяти з 25 червня 2021 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні виявили індійський штам коронавірусу.