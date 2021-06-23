Україна заборонила в'їзд без тесту із чотирьох країн через штам "Дельта"
Кабінет міністрів провів сьогодні засідання щодо штаму коронавірусу "Дельта" і запровадив обов'язковий тест для перетину українського кордону для людей, які їдуть з чотирьох країн
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Обов'язково негативний тест на COVID-19 доведеться мати громадянам, які прямують з країн:
- Британія;
- Індія;
- Росія;
- Португалія.
Цим особам потрібно буде зробити тест на визначення антигена коронавірусу на прикордонному пункті пропуску.
Робити тест доведеться і у випадку, якщо громадяни перебували на території цих країн протягом щонайменше 7 днів. Обмеження почне діяти з 25 червня 2021 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні виявили індійський штам коронавірусу.
У центрі вакцинації Києва всі місця на щеплення зайняті, залишилася жива чергаВсі новини »
23 червня 2021, 19:04В Україні виявили індійський штам коронавірусу - Данілов
23 червня 2021, 17:26Кабмін виділив 305 млн грн компенсації сім’ям ветеранів війни
23 червня 2021, 15:35
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Здорова країна: що не так із черговим амбіційним проєктом Зеленського
Франківськ виріс: як села ОТГ радіють, а жителі міста розплачуються за перемогу над Парижем