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22 червня 2021, 13:31 133

Депутатам рекомендують схвалити закон про запровадження онлайн-прописки

22 червня 2021, 13:31 133
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Фото: із відкритих джерел
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Комітет Верховної Ради з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій рекомендує депутатам прийняти законопроєкт №5463 про онлайн-прописку

Про це повідомляє інформаційне управління апарату парламенту, передає RegioNews.

Законопроєкт вводить декларацію і реєстрацію місця проживання в електронній формі.

Згідно із документом, місце проживання декларується у житлі, яке знаходиться у приватній власності, а також у житлі, призначеному для короткотермінового проживання (гуртожитках, військових частинах, спецзакладах.)

Місце проживання можна буде зареєструвати в житлі комунальної власності, яке підлягає приватизації, і в службовому житлі.

У законі прописаний перелік всіх необхідних документів і відомостей, необхідних для декларування або реєстрації місця проживання.

Комітет рекомендує даний проект за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше переселенцям дозволили без прописки отримувати права і реєструвати автомобіль.

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