Депутатам рекомендують схвалити закон про запровадження онлайн-прописки
Комітет Верховної Ради з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій рекомендує депутатам прийняти законопроєкт №5463 про онлайн-прописку
Про це повідомляє інформаційне управління апарату парламенту, передає RegioNews.
Законопроєкт вводить декларацію і реєстрацію місця проживання в електронній формі.
Згідно із документом, місце проживання декларується у житлі, яке знаходиться у приватній власності, а також у житлі, призначеному для короткотермінового проживання (гуртожитках, військових частинах, спецзакладах.)
Місце проживання можна буде зареєструвати в житлі комунальної власності, яке підлягає приватизації, і в службовому житлі.
У законі прописаний перелік всіх необхідних документів і відомостей, необхідних для декларування або реєстрації місця проживання.
Комітет рекомендує даний проект за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше переселенцям дозволили без прописки отримувати права і реєструвати автомобіль.