В уряді розповіли, коли в Україні можуть відбутися перші електронні вибори

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В Україні можна буде проводити електронні вибори лише після того, як 100% державних послуг будуть доступні онлайн через додаток "Дія"

Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у інтерв'ю виданню "Гордон", пише RegioNews.

Він заявив, що уряд не ставив перед собою мету зробити електронне голосування.

"Для нас це наслідок. Наша мета - оцифрувати всі 100% послуг. Тоді люди будуть користуватися і довіряти, вони самі попросять електронні вибори", - сказав Федоров.

Міністр додав, що фінальне рішення, чи зможуть пройти вибори в електронному форматі, буде ухвалюватися виходячи з того, чи зможуть в 2023 році оцифрувати всі держпослуги.

Нагадаємо, нещодавно Україна першою в світі прирівняла електронні паспорти до звичайних.