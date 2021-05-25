В уряді розповіли, коли в Україні можуть відбутися перші електронні вибори
В Україні можна буде проводити електронні вибори лише після того, як 100% державних послуг будуть доступні онлайн через додаток "Дія"
Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у інтерв'ю виданню "Гордон", пише RegioNews.
Він заявив, що уряд не ставив перед собою мету зробити електронне голосування.
"Для нас це наслідок. Наша мета - оцифрувати всі 100% послуг. Тоді люди будуть користуватися і довіряти, вони самі попросять електронні вибори", - сказав Федоров.
Міністр додав, що фінальне рішення, чи зможуть пройти вибори в електронному форматі, буде ухвалюватися виходячи з того, чи зможуть в 2023 році оцифрувати всі держпослуги.
Нагадаємо, нещодавно Україна першою в світі прирівняла електронні паспорти до звичайних.
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Двічі недепутат: чи здолає Вірастюк стіну Верховного Суду
Як Кирило Тимошенко "росте" за рахунок рейтингу Зеленського