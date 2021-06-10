В Україні почав діяти закон про електронні трудові книжки
Починаючи з четверга, 10 червня, в Україні набрав чинності закон, яким запроваджується облік трудової діяльності в електронній формі
Як передає RegioNews, про це повідомив Пенсійний фонд України.
Мова йде про Закон України від 5 лютого 2021 року № 1217-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі".
Законом запроваджується облік трудової діяльності в електронній формі, що дозволяє не оформляти/не вести паперові трудові книжки", - йдеться в повідомленні.
Так, згідно з законом, ПФУ протягом п’яти років має включити до Державного реєстру відомості з паперових трудових книжок. Впродовж цього часу застосовуватиметься як паперова трудова книжка, так і електронна форма вже наявних або внесених відомостей із вказаного реєстру.
Окрім того, за наявності повної інформації в реєстрі застрахованих осіб запроваджується можливість автоматичного призначення пенсії без особистого звернення особи зі збереженням права відстрочення виходу на пенсію.
Водночас повідомляється, що за бажанням особа може одержувати пенсію з більш пізнього віку.
Нагадаємо, 5 лютого в Україні запровадили електронні трудові книжки.