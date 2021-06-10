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10 червня 2021, 08:34 1270

В Україні почав діяти закон про електронні трудові книжки

10 червня 2021, 08:34 1270
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Фото: з відкритих джерел
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Починаючи з четверга, 10 червня, в Україні набрав чинності закон, яким запроваджується облік трудової діяльності в електронній формі

Як передає RegioNews, про це повідомив Пенсійний фонд України.

Мова йде про Закон України від 5 лютого 2021 року № 1217-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі".

Законом запроваджується облік трудової діяльності в електронній формі, що дозволяє не оформляти/не вести паперові трудові книжки", - йдеться в повідомленні.

Так, згідно з законом, ПФУ протягом п’яти років має включити до Державного реєстру відомості з паперових трудових книжок. Впродовж цього часу застосовуватиметься як паперова трудова книжка, так і електронна форма вже наявних або внесених відомостей із вказаного реєстру.

Окрім того, за наявності повної інформації в реєстрі застрахованих осіб запроваджується можливість автоматичного призначення пенсії без особистого звернення особи зі збереженням права відстрочення виходу на пенсію.

Водночас повідомляється, що за бажанням особа може одержувати пенсію з більш пізнього віку.

Нагадаємо, 5 лютого в Україні запровадили електронні трудові книжки.

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