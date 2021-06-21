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21 червня 2021, 18:59 4

Разумков оцінив швидкість розгляду законопроєктів у Раді

21 червня 2021, 18:59 4
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Фото з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков оцінив продуктивність праці парламенту під час і після коронавірусного карантину.

Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода, передає RegioNews.

Зокрема спікер парламенту зауважив, що "турборежим" у Раді – це вигадка журналістів.

"Турборежиму" як такого не було. Це вигадали журналісти. Давайте будемо відверті. Якщо ви зараз подивитеся про кількість законопроєктів, які проходять в день, їх не менше, ніж було раніше", – заявив Разумков.

За словами Голови Верховної Ради, за повною процедурою парламент може розглянути три законопроєкти за день, але іноді цей показник зростає до 20. За його оцінками, цей темп порівнянний із тим, якого народні депутати дотримувалися з початку каденції 9 скликання.

Ми залишаємося у тій самій швидкості, яка була і раніше. Єдине, що COVID-19 об’єктивно зменшив пропускну здатність Верховної ради України. Верховна Рада жодного дня не була на карантині, але вона змінювала графік своєї роботи і працювала більше в комітетах, на територіях", – визнав Разумков.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв`ю Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що закон про олігархів, запропонований президентом Зеленським має бути доповнений законом про лобізм.

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