Уряд хоче пустити на святкування 30-ї річниці Незалежності майже 5,5 млрд грн

Фото: Сайт КМУ

Про це йдеться у висновку Міністерства фінансів до розпорядження Кабміну, який є в розпорядженні ЕП, пише RegioNews.

Мінфін у графі "Вартісна величина впливу на показники бюджетів" зазначає, що реалізація всіх передбачених в розпорядженні заходів та відзначення 30-ї річниці потребуватиме коштів з державного та місцевих бюджетів в обсязі 5 423,2 млн грн, у тому числі додаткова потреба становитиме 840,5 млн грн.

Також наголошується, що додаткова потреба бюджетних коштів, необхідна для реалізації окремих заходів, включених до проєкту плану заходів, становить 1,6 млрд грн.

У Мінфіні хочуть до проєкту плану заходів віднести лише заходи, що мають відповідне фінансове забезпечення. Водночас їхня реалізація має здійснюватися внаслідок і в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також коштом інших джерел фінансування, які не заборонені законодавством.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у День Незалежності в Києві пройде парад із прольотом авіації та салютом.