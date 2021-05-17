Зеленський обіцяє, що із 24 серпня Україна увійде в режим "без паперових документів"

Також планується і комплексна електронна публічна послуга, коли можна отримати кілька послуг за однією заявою

Також планується і комплексна електронна публічна послуга, коли можна отримати кілька послуг за однією заявою

Фото: з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна увійде у так званий режим paperless 24 серпня, коли українці святкуватимуть державне свято - День Незалежності.

Як передає RegioNews, про це голова держави розповів на форумі "Україна 30. Цифровізація”. 24 серпня Україна увійде в режим paperless, тобто ніяких паперів для державних органів. Жоден не зможе вимагати від громадянина України папірці або будь-які довідки для надання державних послуг. Ми зробимо все, щоб держава без паперу існувала дійсно не на папері", – повідомив Зеленський. Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №5495 про особливості надання електронних публічних послуг, так званий paperless (обмін документами в електронній формі). Документ має врегулювати питання пов’язані з наданням та отриманням послуг без втручання чиновників. Нагадаємо, що у Раді можуть відкласти остаточний перехід на електронний документообіг.

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