В Україні запрацює електронний "Реєстр кваліфікацій"

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В Україні запрацює електронний ресурс, який стане інформаційною платформою для майбутніх кваліфікаційних центрів

Про це повідомляє урядовий портал, передає RegioNews.

За допомогою Реєстру кваліфікацій роботодавці у відкритому доступі зможуть перевіряти достовірність документів про наявність кваліфікації працівників.

Кабінет міністрів на своєму засіданні прийняв відповідну постанову "Про затвердження положення про Реєстр кваліфікацій". Її розробило Національне агентство кваліфікацій.

Вказано, що кваліфцентри будуть оцінювати результати навчання осіб, здобуті шляхом неформального навчання чи інформальної освіти, присвоюватимуть професійні кваліфікації та визнаватимуть професійні кваліфікації, здобуті в інших країнах.

Голова Нацагентства кваліфікацій Юрій Баланюк пояснив, що на першому етапі у Реєстрі буде:

інформація про акредитовані кваліфікаційні центри,

документи, що підтверджують присвоєння кваліфікації конкретній людині,

перелік професійних стандартів, заявки на їх розроблення,

облік експертів з акредитації кваліфікаційних центрів,

інформація про кваліфікації.

HR департаментам більше не потрібно буде шукати на різних ресурсах, зазвичай паперових, інформацію про список кваліфікацій, необхідні компетентності працівників чи наявність професійного стандарту. Усе це можна буде отримати на єдиному ресурсі, - сказав Баланюк.

Він повідомив, що кожен, хто захоче підтвердити свою кваліфікацію, конвертувати свої вміння, навички і компетентності у сертифікат про присвоєння кваліфікації і мати можливість офіційно працевлаштуватися, може зайти на сайт Реєстру та отримати необхідну інформацію.

У Національному агентстві кваліфікацій поінформували, що в кінці 2020 року Реєстр кваліфікацій запустили в Beta-версії, і наразі він готовий для повноцінної роботи.

Нагадаємо, 3 червня Рада прийняла новий закон: в Україні створять реєстр усіх професій.