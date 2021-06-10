В Україні почали діяти електронні лікарняні
В Україні з 10 червня запрацювали електронні лікарняні
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.
Вже з 1 вересня цього ж року всі медзаклади мають сформувати лікарняні виключно в електронному вигляді.
У МОЗ переконані, що цифровізація лікарняних допоможе знищити корупційні зловживання в цій сфері, а також заощадити папір, час і кошти українців.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що електронні лікарняні є підставою для отримання допомоги по вагітності та пологах, а також по тимчасовій втраті працездатності.
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