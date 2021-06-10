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10 червня 2021, 11:59 36

В Україні почали діяти електронні лікарняні

10 червня 2021, 11:59 36
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Фото з відкритих джерел
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В Україні з 10 червня запрацювали електронні лікарняні

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Вже з 1 вересня цього ж року всі медзаклади мають сформувати лікарняні виключно в електронному вигляді.

У МОЗ переконані, що цифровізація лікарняних допоможе знищити корупційні зловживання в цій сфері, а також заощадити папір, час і кошти українців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що електронні лікарняні є підставою для отримання допомоги по вагітності та пологах, а також по тимчасовій втраті працездатності.

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