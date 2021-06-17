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17 червня 2021, 13:05 410

ВАКС засудив фігурантку справи про "хабар Злочевського" в $5 млн умовно

17 червня 2021, 13:05 410
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Фото НАБУ
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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) затвердив угоду між прокурором і ексчиновницею Державної фіскальної служби - фігуранткою справи про спробу підкупу керівництва антикорупційних органів - і призначив їй покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном на два роки

Про це повідомляється на сайті ВАКС, передає RegioNews.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду затвердила угоду, укладену між прокурором САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури - ред.) та колишньою начальницею департаменту Державної фіскальної служби України та визнала її винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України. На підставі угоди про визнання винуватості від 15.06.2021 суд призначив ексчиновниці покарання у виді п'яти років позбавлення волі без конфіскації майна, - йдеться в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що суд звільнив обвинувачену від покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі й визначив випробувальний термін на два роки.

Колегія суддів також скасувала їй запобіжний захід у вигляді застави і поклала на колишню чиновницю низку зобов'язань.

Вирок може бути оскаржений в Апеляційній палаті ВАКС.

У суді нагадують, що за версією сторони обвинувачення, голова одного з департаментів ДФС "в інтересах ексміністра екології увійшла в змову з групою осіб задля забезпечення надання неправомірної вигоди керівництву САП і НАБУ за нібито закриття кримінального провадження за підозрою колишнього міністра екології".

ЗМІ уточнюють, що йдеться про колишню керівницю одного з департаментів ДФС Олену Мазурову.

Як повідомлялося 7 червня, фігурантка справи про мільйонний хабар НАБУ і САП пішла на угоду зі слідством.

Раніше повідомлялося, що 1 грудня минулого року розслідування справи мільйонного хабаря керівникам НАБУ та САП завершене. Трьом підозрюваним відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

2 квітня цього року справу рекордного хабара у 5 млн доларів передали до суду. У червні минулого року зловмисники намагалися підкупити керівництво НАБУ та САП.

хабар ВАКС ДФС міністр Микола Злочевський

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