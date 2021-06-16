Судді ВАКС через суд повертають доплати, урізані через карантин

Фото з відкритих джерел

11 суддів Вищого антикорупційного суду звернулися з позовами про стягнення недоотриманої суддівської винагороди за період карантину. Деякі з них вже виграли суди

Про це повідомляє "Судовий репортер" з посиланням на дані порталу "Судова влада", передає RegioNews.

Позови подали судді ВАКС: Віталій Дубас, Олег Коліуш, Віра Михайленко, Олексій Кравчук, Оксана Олійник, Сергій Мойсак, Олег Ткаченко, Леся Федорак, Олег Федоров, Тимур Хамзін і Катерина Широка.

При цьому половина з них вже встигли отримати рішення на свою користь (судді Мойсак, Дубас, Федорак, Широка, Олійник, Федоров).

За інформацією порталу, у більшості випадків суди не конкретизували суму, яку повинні їм доплатити, а тільки зобов'язували Вищий антикорсуд нарахувати і виплатити суддівську винагороду за період з 18 квітня 2020-го по 27 серпня 2020 року без обмежень.

Однак були ті, хто вказував чітку суму. Так, суддя Широка запросила повернути їй недоотриману суддівську винагороду - 307 612 грн. У березні цього року Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов судді повністю і постановив стягнути кошти з Вищого антикорупційного суду. Рішення підтримала апеляція і воно набуло чинності, - пише видання.

При цьому, якщо судити з декларації судді, то за рік вона отримала 1,84 млн грн заробітної плати. Тобто, навіть з урахуванням карантину у середньому - 153 000 гривен в місяць.

Як повідомлялося, 29 квітня 2020-го зарплати на держпідприємствах обмежили, у Кабміні заявили, що топ-чиновники мають затягти паски.

Та вже 29 серпня суд визнав незаконним обмеження зарплат чиновників під час карантину. Також були скасовані відповідні зміни до державного бюджету.

2 жовтня 2020-го Зеленський зняв обмеження на розмір зарплат у державних компаніях, оскільки раніше Конституційний суд визнав незаконним обмеження зарплат.