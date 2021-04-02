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02 квітня 2021, 14:55 215

Справу рекордного хабара у 5 млн доларів передали до суду

02 квітня 2021, 14:55 215
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У червні минулого року зловмисники намагалися підкупити керівництво НАБУ та САП
У червні минулого року зловмисники намагалися підкупити керівництво НАБУ та САП
Фото: НАБУ
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти групи осіб, які намагалися передати хабар у розмірі 5 млн дол. керівництву НАБУ та САП за закриття кримінальної справи проти ексміністра екології Миколи Злочевського.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

У відомстві розповіли, що серед обвинувачених - перший заступник начальника головного управління Державної податкової служби у м.Києві, один із керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології, а також колишній керівник одного з департаментів Державної фіскальної служби України.

12-13 червня 2020 року правоохоронці викрили "на гарячому” трьох осіб зразу після надання 5 млн дол. хабара для подальшої передачі керівництву антикорупційних органів за закриття кримінальної справи проти ексміністра Миколи Злочевського.

Його підозрюють у причетності до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, який був виданий ПАТ "Реал банк”, і легалізації цих коштів.

Нагадаємо, детективи НАБУ 12 червня цього року задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади хабаря у розмірі 6 млн доларів керівнику САП Назару Холодницькому та керівництву НАБУ за закриття справи стосовно розкрадання стабілізаційного кредиту "Реал-банку".

1 грудня розслідування справи мільйонного хабаря керівникам НАБУ та САП завершене

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