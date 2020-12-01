Розслідування справи мільйонного хабаря керівникам НАБУ та САП завершене

Сьогодні трьом підозрюваним відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення

Сьогодні трьом підозрюваним відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення

Фото з відкритих джерел

Завершене розслідування організації спроби підкупу керівництва антикорупційних органів для закриття кримінального провадження за підозрою ексміністра екології та природних ресурсів часів колишньої влади.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу НАБУ.

1 грудня 2020 року трьом підозрюваним у спробі підкупу керівництва НАБУ і САП відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням справи до суду.

Серед підозрюваних - перший заступник начальника ГУ ДПС у м.Києві, один із керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів та екскерівник одного з департаментів ДФС України, довірена особа ексміністра екології.

Розслідування стосовно організатора злочина — ексміністра екології та природних ресурсів (ч.3 ст.27, ч.4 ст.369 КК України) виділене в окреме провадження у зв’язку з його розшуком.

У червні 2020 року НАБУ та САП викрили "на гарячому" трьох осіб, одразу після надання 5 млн дол. США неправомірної вигоди для подальшої передачі керівникові САП, аби той закрив кримінальне провадження за підозрою ексміністра, передане восени 2019 року Генпрокуратурою до Національного бюро за підслідністю, в частині, що стосувалася ексміністра екології. Всім затриманим Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави, - нагадують в НАБУ.

У липні 2020 року НАБУ та САП повідомили про підозру ексміністру. Оскільки місцезнаходження експосадовця не встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 Кримінального процесуального кодексу України, а саме — надіслано поштою за місцем реєстрації, до житлово-експлуатаційної організації за останнім відомим місцем проживання та засобами телефонного зв’язку.

Кримінальне провадження щодо спроби підкупу керівників антикорупційних органів зареєстровано 3 червня 2020 року, тобто від моменту, коли слідству стало відомо про злочинний задум, і до моменту затримань минуло лише 9 днів. Поспіх осіб, які передавали хабар, пов’язувався із наближенням дня народження ексміністра.

Нагадуємо, епізод, у якому керівництву антикорупційних органів пропонувалася неправомірна вигода, стосується ймовірної причетності ексміністра до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого ПАТ "Реал банк" (підконтрольного на той час злочинній організації за участі посадовців часів президента Януковича) і легалізації цих коштів. У цій справі повідомлено про підозру низці осіб, зокрема й колишньому міністру, - повідомляють в НАБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що САП оскаржила рішення суду у справі Злочевського.