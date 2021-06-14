ДФС арештувала корпоративні права компаній, пов’язаних із Медведчуком

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На корпоративні права групи компаній, що завозили нафтопродукти з Росії, накладено арешт. Йдеться про АЗС мережі Glusco

Про це повідомляє Державна фіскальна служба у Facebook, передає RegioNews.

ДФС нагадує, що в березні 2021 року податкова міліція ДФС спільно зі Службою безпеки України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрила масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів через відому мережу АЗС. Йдеться про АЗС мережі Glusco, яка, за даними ЗМІ, тісно пов'язана з оточенням політика Віктора Медведчука, щодо якого нещодавно українська влада запровадила санкції.

ДФС повідомляє, що службові особи декількох суб’єктів господарювання організували незаконну схему із ввезення на митну територію України, в тому числі з території РФ, нафтопродуктів з використанням морських суден, приховуючи реальні обсяги імпорту. Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн.

Як йдеться в повідомленні, в ході досудового розслідування встановлено, що під час оформлення імпортованого палива у митних деклараціях відображалися занижені вагові та якісні показники палива (Євро 4). В подальшому паливо на підконтрольних нафтобазах змішувалося з паливом для реактивних двигунів з метою досягнення показника палива (Евро 5) та подальшої безперешкодної реалізації.

Правоохоронці провели понад 140 санкціонованих обшуків та перевірили офісні приміщення, нафтобази, морські судна та понад 100 автозаправних станцій. Виявлено паливно-мастильні матеріали (бензин, дизельне паливо, паливо для реактивних двигунів, нафтопродукти невідомого хімічного складу) загальним об’ємом понад 13 млн л (понад 10 000 тонн) на загальну орієнтовну вартість понад 350 млн гривень, - повідомляє ДФС.

Як зазначається в повідомленні, "під час досудового розслідування встановлено взаємозв'язок 28 СГД в частині спільних засновників (бенефіціарних) власників, що вказує на підконтрольність одним і тим же особам. Отримано відомості щодо намірів бенефіціарних власників та службових осіб цих 28 підприємств вчинити реєстраційні дії щодо передачі корпоративних прав іншим особам - з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження”.

На підставі ухвали суду накладено арешт на корпоративні права 28 компаній, у власності яких перебувають також і вищезгадані АЗС на загальну суму понад 700 млн гривень, - повідомляє ДФС.

Слідчі дії тривають.

Як повідомлялося, 11 березня проводилися масові обшуки на мережі автозаправок, які ЗМІ пов’язують з Медведчуком. Розслідували оборудку з ухиленням від сплати податків на 240 млн грн.