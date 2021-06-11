На Волині викрили масштабну схему незаконного розмитнення "євроблях"

Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань затримали керівника одного із підрозділів Луцького прикордонного загону, який за суму в 600 доларів "допомагав" водіям розмитнювати автомобілі на іноземній реєстрації

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Прикордонник розробив схему отримання хабарів за допомогу з митним оформленням автомобілів без відповідних підстав та документів. За кожне таке авто він брав 600 доларів США", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що правоохоронці зафіксували численні факти отримання прикордонником хабарів.

Йому повідомили про підозру, пыдозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Перевіряється інформація щодо причетності до схеми інших чиновників митниці.

Нагадаємо, раніше у одного з начальників митного посту Волині вилучили понад 700 тис. дол.