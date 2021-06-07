14:57  07 червня
У Лукашенка забрали звання почесного доктора КНУ ім. Шевченка
11:47  07 червня
Зеленський хоче зробити з Чорнобиля "зону відродження"
18:02  07 червня
Бойовики один раз обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає
UA | RU
UA | RU
07 червня 2021, 21:13 5

Фігурантка справи про мільйонний хабар НАБУ і САП пішла на угоду зі слідством

07 червня 2021, 21:13 5
Читайте также на русском языке
Фото НАБУ
Читайте также
на русском языке

Фігурантка справи про багатомільйонний хабар керівництву НАБУ та САП в інтересах ексміністра екології Злочевського Олена Мазурова пішла на угоду зі слідством

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію судового засідання Вищого антикорупційного суду 7 червня.

Про угоду зі слідством на засіданні у понеділок повідомив адвокат Мазурової. Ця звістка стала несподіванкою для захисту інших обвинувачених.

Прокурор САП підтвердив укладення угоди.

У зв’язку з цим адвокат подав клопотання про виділення матеріалів стосовно Мазурової в окреме провадження.

Суддя клопотання захисника Сергія Титаренка задовольнив. Рішення суду окремому оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали суду оголосять 11 червня.

Як повідомлялося, 1 грудня минулого року розслідування справи мільйонного хабаря керівникам НАБУ та САП завершене. Трьом підозрюваним відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

2 квітня цього року справу рекордного хабара у 5 млн доларів передали до суду. У червні минулого року зловмисники намагалися підкупити керівництво НАБУ та САП.

хабар САП НАБУ міністр Микола Злочевський

На Тернопільщині затримали заступника комісара військкомату на хабарі
07 червня 2021, 13:49
Ще один претендент на голову САП не переконав членів комісії у своїй доброчесності
04 червня 2021, 19:38
Справу третьої спроби підкупу голови Фонду держмайна передали до суду
03 червня 2021, 21:55
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Садовий проти Кличка. Навіщо Зеленському двопалатний Конгрес
Повітряне "Велике будівництво". Як Кирило Тимошенко готується "пиляти" аеропорти
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віталій Бала
Сергій Гайдай
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua