Фігурантка справи про мільйонний хабар НАБУ і САП пішла на угоду зі слідством

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Фігурантка справи про багатомільйонний хабар керівництву НАБУ та САП в інтересах ексміністра екології Злочевського Олена Мазурова пішла на угоду зі слідством

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію судового засідання Вищого антикорупційного суду 7 червня.

Про угоду зі слідством на засіданні у понеділок повідомив адвокат Мазурової. Ця звістка стала несподіванкою для захисту інших обвинувачених.

Прокурор САП підтвердив укладення угоди.

У зв’язку з цим адвокат подав клопотання про виділення матеріалів стосовно Мазурової в окреме провадження.

Суддя клопотання захисника Сергія Титаренка задовольнив. Рішення суду окремому оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали суду оголосять 11 червня.

Як повідомлялося, 1 грудня минулого року розслідування справи мільйонного хабаря керівникам НАБУ та САП завершене. Трьом підозрюваним відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

2 квітня цього року справу рекордного хабара у 5 млн доларів передали до суду. У червні минулого року зловмисники намагалися підкупити керівництво НАБУ та САП.