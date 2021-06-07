Фігурантка справи про мільйонний хабар НАБУ і САП пішла на угоду зі слідством
Фігурантка справи про багатомільйонний хабар керівництву НАБУ та САП в інтересах ексміністра екології Злочевського Олена Мазурова пішла на угоду зі слідством
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію судового засідання Вищого антикорупційного суду 7 червня.
Про угоду зі слідством на засіданні у понеділок повідомив адвокат Мазурової. Ця звістка стала несподіванкою для захисту інших обвинувачених.
Прокурор САП підтвердив укладення угоди.
У зв’язку з цим адвокат подав клопотання про виділення матеріалів стосовно Мазурової в окреме провадження.
Суддя клопотання захисника Сергія Титаренка задовольнив. Рішення суду окремому оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали суду оголосять 11 червня.
Як повідомлялося, 1 грудня минулого року розслідування справи мільйонного хабаря керівникам НАБУ та САП завершене. Трьом підозрюваним відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення.