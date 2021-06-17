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17 июня 2021, 13:05 411

ВАКС осудил фигурантку дела о "взятке Злочевского" в $5 млн условно

17 июня 2021, 13:05 411
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Фото НАБУ
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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) утвердил соглашение между прокурором и экс-чиновницей Государственной фискальной службы - фигуранткой дела о попытке подкупа руководству антикоррупционных органов - и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком на два года

Об этом сообщается на сайте ВАКС, передает RegioNews.

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда утвердила соглашение, заключенное между прокурором САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры - ред.) и бывшей начальницей департамента Государственной фискальной службы Украины и признала ее виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины. На основании соглашения о признании виновности от 15.06.2021 суд назначил экс-чиновнице наказание в виде пяти лет лишения свободы без конфискации имущества, - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что суд освободил обвиняемую от наказания в виде пяти лет лишения свободы и определил испытательный срок на два года.

Коллегия судей также отменила ей меру пресечения в виде залога и возложила на бывшую чиновницу ряд обязательств.

Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС.

В суде напоминают, что по версии стороны обвинения, глава одного из департаментов ДФС "в интересах экс-министра экологии вошла в сговор с группой лиц для обеспечения предоставления неправомерной выгоды руководству САП и НАБУ за якобы закрытие уголовного производства по подозрению бывшего министра экологии".

СМИ уточняют, что речь идет о бывшей руководительнице одного из департаментов ГФС Елене Мазуровой.

Как сообщалось 7 июня, фигурантка дела о миллионной взятке НАБУ и САП пошла на сделку со следствием.

Ранее сообщалось, что 1 декабря прошлого года расследование дела миллионной взятки руководителям НАБУ и САП завершено. Троим подозреваемым открыли материалы уголовного производства для ознакомления.

2 апреля этого года дело рекордной взятки в 5 млн долларов передали в суд. В июне прошлого года злоумышленники пытались подкупить руководство НАБУ и САП.

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